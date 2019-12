Bullismo: Ronzulli (FI), caso Perugia è sconfitta per istituzioni ma successo per chi ha denunciato

- "Il grave episodio di bullismo avvenuto a Perugia è una sconfitta per le istituzioni che non sono ancora riuscite a mettere in campo misure in grado di prevenire e dunque evitare casi del genere, ma è un successo di quei ragazzi che, invogliati dall'insegnante, coraggiosamente hanno denunciato gli abusi subiti dal compagno di scuola". Così, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, Licia Ronzulli (FI). "Lo Stato ha però il dovere di fare di più, di essere maggiormente presente favorendo la cultura del contrasto a fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo e di sostenere il dialogo e la collaborazione tra scuola e famiglie, le prime due agenzie educative dei ragazzi. Solo in questo modo si può condurre una seria lotta contro quelle che stanno diventando delle vere e proprie piaghe sociali", conclude Ronzulli.(Com)