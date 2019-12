Emilia Romagna: tour elettorale di Bonaccini a Rimini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La struttura è iscritta all'associazione italiana ospedalità privata, con cui, ha ricordato Bonaccini, "abbiamo stipulato nuovi accordi per garantire sempre più qualità nella cura e nell'assistenza sanitaria". Il presidente uscente e ricandidato alla guida della Regione Emilia-Romagna ha poi trascorso il pomeriggio a Riccione. Dopo una visita alla zona Dante – Alba, è andato al porto, dove ha incontrato una delegazione di concessionari pertinenziali. Ottenuta la proroga di sei mesi dal Governo, "ora si lavori per una soluzione definitiva" ha affermato. Si è quindi spostato verso il centro storico, dove ha salutato cittadini, albergatori e commercianti. Più tardi ha tenuto un comizio in strada in via Corridoni. La giornata riminese del presidente si chiuderà con un incontro pubblico alle 21 al Teatro Massari di San Giovanni in Marignano. (Ren)