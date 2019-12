Roma: Guerrini (M5s), contraria sostituzione sampietrini con l'asfalto

- “Nella consapevolezza che il territorio italiano e il suo paesaggio traggono la loro unicità dalla sintonia formale con cui in esso si inserisce il patrimonio storico e artistico, è indubbio che debbano essere considerate parte di questo anche le strade romane lastricate a sampietrini, umili eredi dei lastricati romani che dal XV secolo rappresentano in modo caratterizzante le strade della nostra città”. Comincia così il lungo messaggio pubblicato dalla consigliera comunale del Movimento 5 stelle, Gemma Guerrini, per dire no al piano di sostituzione dei sampietrini con l’asfalto predisposto dall'amministrazione capitolina. Nel messaggio, la consigliera ha spiegato le sue ragioni, e si è pronunciata “contro la decisione di sostituire con l'asfalto i sampietrini in porfido rosso di Via Nazionale. Ma non basta, perché risultano inconsistenti le motivazioni sulla presunta pericolosità dei sampietrini: pericolose sono le strade ammalorate e non manutenute, comunque lastricate, mentre l'economicità della manutenzione e della tenuta dei sampietrini è dimostrata dai fatti, mentre incomparabile rispetto all'asfalto è la risposta dei sampietrini in termini di valori ecologici”. (segue) (Rer)