Pesca: Bellanova firma tre decreti che regolano il settore

- La ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, in data odierna, ha firmato 3 decreti relativi al settore della pesca e riguardanti: la proroga per l’anno 2020 del divieto di pesca delle oloturie (cetrioli di mare); la disciplina delle attività di pesca del polpo; le disposizioni in materia di fermo temporaneo delle attività di pesca per l’anno 2020. Lo rende noto un comunicato del ministero.(Com)