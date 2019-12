Turchia-Moldova: Erdogan incontra omologo Dodon, investimenti cresceranno

- Gli investimenti tra Turchia e Moldova cresceranno e consentiranno di superare gli attuali ostacoli. Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine di un incontro con l’omologo moldavo Igor Dodon ad Ankara. I due leader hanno ricordato come l’interscambio bilaterale sia attualmente superiore a 300 milioni di dollari e come le relazioni economiche siano state danneggiate da “diverse difficoltà”. Erdogan ha tuttavia sottolineato che Ankara ha ora la volontà di contribuire allo sviluppo della Moldova e ad aiutare gli imprenditori turchi a investire nel paese vicino: l’obiettivo è di portare il volume dell’interscambio a un miliardo di dollari. Dodon, da parte sua, ha ricordato che tra i due paesi vi sono in vigore 72 accordi in vari settori, quattro dei quali firmati quest’oggi. (Tua)