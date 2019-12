Capodanno 2020: a Formia festeggiamenti per il nuovo anno sotto la Torre di Mola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto pronto anche a Formia per le celebrazioni per di Capodanno. Il tradizionale appuntamento de "Gliù sciùscio", giunto al suo decimo anniversario, aprirà la serie di festeggiamenti dell'ultimo dell'anno, nell'ambito degli eventi promossi dall'amministrazione comunale. Gli auguri, secondo una tradizione molto formiana che si tramanda da generazioni, prenderanno il via alle ore 9 nelle vie del centro cittadino e proseguiranno dalle 15 alle 19 nel centro storico di Castellone. Sempre nella giornata di martedì sarà aperto nella sede della Corte comunale, dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19 il "Presepe di sabbia", l'opera dello scultore ceco Radovan Zivny, già ospitato dal Papa in Piazza San Pietro. Mercoledì 1 gennaio, invece, il presepe potrà essere visitato dalle 17 alle 21. Il programma degli eventi di fine anno sarà arricchito da "Formia...il 31 in Musica", organizzato dalla Pro loco . Una vera e propria festa musicale abbinata alla degustazione di prodotti enogastronomici locali con il coinvolgimento degli operatori commerciali. Si partirà alle 12 e si proseguirà fino alle 2 del 1 gennaio. (segue) (Com)