Capodanno 2020: a Formia festeggiamenti per il nuovo anno sotto la Torre di Mola (2)

- Sotto la Torre di Mola dalle 23:30 si darà il via ai festeggiamenti di fine anno con diversi musicisti che animeranno la serata e accompagneranno il pubblico fino alle 5 del mattino. Sul palco si esibirà dalle 3 anche il chitarrista Marco Viccaro "Bucalone", l'One man band. Una cornice ideale per creare un'atmosfera suggestiva grazie anche alle proiezioni di videomapping e alle esibizioni di Lux arcana, una delle maggiori compagnie artistiche di spettacolo di fuoco e luci Led. Il 2020, invece, sarà inaugurato all'insegna della musica classica. Mercoledì 1 gennaio, dalle 17, nella Chiesa dei Santissimi Lorenzo e Giovanni Battista si assisterà al gran concerto di capodanno eseguito dalla Rome international orchestra diretta dal maestro Giorgio Proietti con 40 elementi Dopo il successo del giorno di Santo Stefano, sempre mercoledì 1 gennaio, dalle 16 alle 19:30 si terrà il secondo appuntamento con la 45^ edizione del presepe vivente di Maranola. Oltre trecento personaggi, in costume locale, rappresentano i mestieri di un tempo tra i vicoli, le cantine e gli anfratti di Maranola medioevale, creando un'atmosfera antica e straordinaria fatta di colori e profumi, sulle note delle zampogne e delle antiche nenie. Infine, martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio si potrà ammirare nelle acque della Torre di Mola, la bellezza del presepe galleggiante, con le ventitrè sagome dipinte dall'artista Palma Aceto ed illuminate sulla darsena. (Com)