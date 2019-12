Capodanno 2020: Raggi firma ordinanza, vietati botti e fuochi d'artificio

- A Roma divieto assoluto di usare fuochi d'artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti dalle 00:01 del 31 dicembre 2019 alle ore 24 del 6 gennaio 2020. La sindaca Virginia Raggi ha infatti firmato oggi l'ordinanza che sarà in vigore in tutto il territorio di Roma Capitale. Lo rende noto un comunicato del Campidoglio. L'inosservanza dell'ordinanza comporta multe fino a 500 euro oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente. Sono escluse dal divieto bengala, fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose. Nel provvedimento si evidenzia anche che l'accensione dei fuochi pirotecnici aggrava ed incrementa l'emissione di inquinanti nell'ambiente in contrasto con i provvedimenti adottati da Roma Capitale di riduzione delle emissioni di polveri sottili Pm10 e biossido di azoto. "L'incolumità dei cittadini e la loro sicurezza - sottolinea la sindaca Raggi - viene prima di tutto. Soprattutto quella dei minori. Inoltre i botti e le esplosioni rischiano di provocare incendi incontrollati, danni al patrimonio storico ed archeologico di Roma Capitale ed hanno anche effetti negativi sugli animali domestici. Auguro a tutti di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in serenità e all'insegna del divertimento". (Com)