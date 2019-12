Serbia: Banca centrale, crescita economica e stabilità finanziaria nel 2019 (2)

- Gli investimenti fissi hanno visto un aumento del 17,8 per cento a fronte del 14,2 per cento in più registrato nel 2018. La produzione industriale ha visto un aumento complessivo dello 0,3 per cento, soprattutto grazie all'andamento positivo del settore edile che ha conseguito una crescita del 28,5 per cento nel corso dell'anno. L'interscambio commerciale con l'estero ha visto un aumento delle esportazioni dell'8 per cento mentre le importazioni sono cresciute del 7,8 per cento. L'industria dei semilavorati è il settore che ha maggiormente contribuito alle esportazioni, mentre la crescita delle importazioni è innanzitutto il risultato dell'aumento della richiesta di materie prime. (Seb)