Autostrade: al Mit riunione di coordinamento su emergenze in Liguria, Marche e Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) si è riunito oggi un gruppo di coordinamento per gestire le emergenze sulle autostrade di Liguria, Marche e Abruzzo. Alla riunione, voluta dalla ministra Paola De Micheli, hanno partecipato, oltre al capo di gabinetto del Mit e al direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali, anche Aiscat, Polizia stradale, Protezione civile e il gestore autostradale Aspi, al fine di individuare soluzioni ottimali per gestire i problemi presenti sulla rete autostradale, in modo specifico sulle tratte A14 (tra Fermo e Pescara), A1 (Caianiello-Napoli) e A16 (Avellino-Benevento), a seguito dei provvedimenti giudiziari. In merito alla situazione delle autostrade della Regione Liguria sono state verificate le soluzioni tecniche per limitare i disagi e accelerare la cantierizzazione inerenti alle verifiche e alla sostituzione delle barriere antirumore e antivento, oltre agli interventi per la sicurezza. (segue) (Com)