Torino: Appendino su "patto di Superga", pronti a collaborare con amministrazioni area metropolitana (2)

- “La riforma Delrio – sottolinea Marco Marocco, Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino - ha messo a disposizione dei Sindaci un luogo istituzionale dove portare le proprie istanze per agire quel coordinamento strategico chiesto oggi che è la Conferenza Metropolitana, organo regolarmente disertato. Pensare ed agire, in ambito metropolitano, è possibile e non da oggi”. "Naturalmente - aggiunge Chiara Appendino - siamo sempre a disposizione per confrontarci con tutti i sindaci sulle diverse tematiche che toccano gli interessi dei cittadini che lavorano e vivono nei comuni della Città Metropolitana di Torino." (Rpi)