Energia: governo ucraino concede a Naftogaz di siglare accordi con russa Gazprom

- Il governo ucraino ha consentito alla compagnia energetica statale Naftogaz di firmare un accordo con la russa Gazprom per la soluzione delle dispute correnti sul gas e un'altra intesa per la fornitura di servizi in merito al trasporto del gas. Lo si legge sul portale del governo di Kiev, ripreso dai media ucraini. L'accordo sul transito del gas citato sul sito dell'esecutivo è della durata di 5 anni, dal 2020 al 2024. (Res)