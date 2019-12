Municipio VIII: Ciaccheri, con apertura Arcipelago nasce nuovo polo bibliotecario per il territorio

- “Nasce alla Montagnola la biblioteca Arcipelago, il primo tassello del polo bibliotecario municipale. Abbiamo inaugurato assieme alla sindaca, al vice sindaco e al presidente di Biblioteche di Roma la nuova biblioteca adiacente alla nostra sede istituzionale di via Benedetto Croce, 50. Un risultato straordinario reso possibile grazie al lavoro svolto in collaborazione con Biblioteche di Roma". E' quanto afferma in una nota il presidente del Municipio VIII di Roma, Amedeo Ciaccheri. "Arcipelago - scrive - non sarà una biblioteca come le altre. Le cittadine e i cittadini, infatti, accanto agli scaffali dei libri, avranno a disposizione una mediateca, spazi per incontri, seminari e convegni. Abbiamo messo il primo tassello per un polo bibliotecario integrato realizzato interamente nel nostro Municipio, che grazie all'impegno preso insieme a tutti gli attori istituzionali cittadini porterà nel 2020 ad aprire un’ulteriore biblioteca a via Costantino nel quartiere San Paolo.” (Com)