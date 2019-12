Napoli: vicesindaco Panini, nomina Minopoli riqualifica Mostra Oltremare come opportunità

- "Oggi l'assemblea dei soci di Mostra d'oltremare ha preso atto della designazione a presidente di mostra fatta dal sindaco di Napoli. Dopo un'attenta valutazione la scelta è caduta su Remo Minopoli, un giovane laureato in scienze del turismo espressione di importanti realtà associative, culturali e di movimento del territorio di Bagnoli". Lo ha dichiarato, in una nota, il vicesindaco con delega ai rapporti con le partecipate, Enrico Panini. Nella nota si legge ancora: "Nel corso dell'assemblea il vicesindaco ha valorizzato la designazione di Minopoli da parte del sindaco segnalando, in particolare, la scelta di un giovane, ciò nella città con il maggior numero di giovani d'Europa, di un giovane con un sicuro bagaglio di esperienze culturali e di iniziative in grado di dare un contributo importante per rilanciare il ruolo di mostra, l'essere stato riconosciuto come una espressione importante del territorio circostante il che consentirà di qualificare Mostra non solo come primaria location di carattere nazionale ma anche come una risorsa per il territorio circostante con il quale definire iniziative ed opportunità, aspetto questo sicuramente poco praticato purtroppo in questi anni". (Ren)