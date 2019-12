Regionali Emilia-Romagna: Fratoianni (Leu), indicazioni Salvini a candidati fanno ribrezzo. Meritano di perdere anche per questo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Parlate di altro, non di Emilia-Romagna, altrimenti si avvantaggia chi governa. Parlate di Bibbiano, di Banca Etruria e date a Salvini una famiglia terremotata'. Queste sono le indicazioni della campagna elettorale della Lega in Emilia-Romagna, messe nero su bianco. E fanno abbastanza ribrezzo". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu commentando il vademecum di Salvini per le regionali in Emilia Romagna reso noto da alcuni media. "Indicazioni che fanno ribrezzo - prosegue il parlamentare di Leu - soprattutto per la famiglia terremotata. La vita delle persone ridotta a figurine da campagna elettorale. Una continua fiction a botte di chiacchiere... Questa Lega, questa destra - conclude Fratoianni- merita di perdere anche per questo". (Com)