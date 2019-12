Roma: Campidoglio, chiusa la relazione annuale della Garante dei diritti dei detenuti

- A conclusione dell'anno 2019 Roma Capitale presenta la relazione annuale delle attività svolte dalla Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, Gabriella Stramaccioni. Lo rende noto un comunicato del Campidoglio. La relazione, che si riferisce al periodo compreso fra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, contiene la serie di iniziative e progetti che sono stati messi in atto al fine di migliorare la condizione dei soggetti in regime di reclusione. L'impegno di Roma Capitale - prosegue la nota - in favore delle persone private della libertà si traduce, tra gli altri, in progetti di pubblica utilità che a Roma sono diventate delle realtà ormai consolidate e sono state considerate "buone prassi" da esportare a livello nazionale e internazionale. "Mi riscatto per Roma", è un programma attivato tra Roma Capitale ed il ministero della Giustizia - frutto di una iniziale sperimentazione, partita nel 2017, tra Roma Capitale, il Ministero della Giustizia, in particolare il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza di Roma e la Casa circondariale Rebibbia - per ospitare i detenuti in espiazione di pena ed ottenere dei vantaggi in termini di miglioramento del decoro urbano e servizi ai propri cittadini. (segue) (Com)