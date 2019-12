Croazia: Plenkovic, problema demografico ci vede al quinto posto al mondo

- La Croazia è al quinto posto nella classifica mondiale per diminuzione della popolazione. Lo ha detto il premier croato Andrej Plenkovic riprendendo i dati diffusi dalle Nazioni Unite. Secondo quanto riporta la stampa locale, Plenkovic ha commentato l'avvio della presidenza di turno Ue della Croazia il primo gennaio osservando che il problema demografico sarà al centro dei lavori per i prossimi 6 mesi. In un'intervista concessa al "New York Times", Plenkovic ha precisato che la scarsa natalità si associa all'abbandono delle zone rurali da parte della popolazione che cerca nuove prospettive occupazionali all'estero. Secondo i dati di Eurostat la diminuzione del numero di abitanti riguarda 10 paesi su 28 all'interno dell'Unione europea. Fra i paesi con il maggior calo registrato vi sono Croazia, Bulgaria, Romania e Lituania. (Zac)