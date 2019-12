Veneto: Furlan (Fd'I), solidarietà a Berlato per minacce di morte subite

- Simone Furlan (Fd'I), responsabile regionale Veneto della consulta per le imprese, esprime "solidarietà e affetto all'amico Sergio Berlato per le minacce di morte subite. Mi piacerebbe vivere in un paese - dice Furlan - dove la solidarietà e l'indignazione non fossero manifestate a fasi alterne, in base alla convenienza o all'appartenenza politica, ma forse chiedo troppo. Esattamente come vorrei sentire la voce di tutti i benpensanti che in questi giorni si sono sperticati in insulti e commenti riguardanti una semplice vignetta, condannare le gravi minacce di morte rivolte a Sergio e alla sua famiglia da alcuni infami, ma anche in questo caso è chiedere troppo. Così esprimo io tutta la mia solidarietà ad un uomo che rappresenta la colonna portante di Fratelli d'Italia in Veneto e con coraggio, mettendoci sempre la faccia si è battuto per la legalità, per l'ambiente, per le imprese, per una caccia regolamentata e lo dico da animalista fiero e convinto, perché le cose non sono in antitesi anzi, basterebbe saper lavorare tutti per il bene comune. Forza Sergio, avanti tutta", conclude Furlan. (Com)