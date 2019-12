Napoli: Sapignoli (Lega), a Mostra oltremare nomina politica che esclude merito e competenze (2)

- Inoltre Sapignoli ha proseguito: "Il neo nominato Minopoli, oltre ad una laurea, non mostra competenze specifiche nella gestione di una società complessa. Il profilo è quello di un trentenne che si arrangia con l'organizzazione di piccoli e sporadici eventi e serate danzanti. Poco, troppo poco per la società fiore all'occhiello". Infine la coordinatrice napoletana della Lega ha concluso: "Dopo Asia un'altra azienda strategica affidata all'amico dell'amico. Intanto Napoli sprofonda nei rifiuti, abbandonata a se stessa con una scarsa manutenzione e mortificata dai servizi inesistenti. La nomina di Minopoli non è altro che una manovra economica e politica in vista delle prossime elezioni. Il motto di Dema da oggi sarà: e pure tengo famiglia. Napoli ed i napoletani, meritano di più". (Ren)