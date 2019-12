Governo: Damiano (Pd) a Italia viva, unico totem da mettere in discussione è Jobs Act

- "Italia viva si sta caratterizzando per l’abbattimento dei 'totem' che sarebbero il Reddito di cittadinanza e Quota 100. Mi ricorda la battaglia di quei finti ecologisti che vorrebbero le strade pulite, ma gli inceneritori lontani dal loro giardino di casa". Lo dichiara Cesare Damiano, dirigente del Partito democratico. "Vale a dire: abbattiamo i totem tuoi, però i miei non si toccano. Mi spiego meglio - continua Damiano - le due misure, adottate dal governo precedente, sono sicuramente criticabili, come abbiamo affermato tante volte, ma sarebbe estremamente controproducente rompere nuovamente un patto stipulato con i cittadini, anche se fatto da un governo diverso, perché si tratta di provvedimenti che hanno a che vedere con la vita delle persone. Basta con il tradimento delle aspettative che allontana i cittadini dalla politica. Lo abbiamo già sperimentato con il dramma degli esodati. (segue) (Com)