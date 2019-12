Governo: Damiano (Pd) a Italia viva, unico totem da mettere in discussione è Jobs Act (2)

- "Vogliamo ripetere l’errore per un fatuo desiderio di posizionamento politico? Hanno fatto bene - aggiunge Damiano - 'fonti non meglio precisate di Palazzo Chigi' a sottolineare che le due misure non si toccheranno. Vorrei anche osservare che, come le ciliegie, un totem tira l’altro: a qualcuno potrebbe venire in mente di abbattere quello degli 80 euro di Renzi, il che sarebbe un suicidio. Un altro totem, invece, che deve essere messo, questo sì, in discussione - dice Damiano - è il Jobs Act, una misura che non ha niente a che vedere con una politica volta alla difesa dei più deboli, perché ha reso liberi i licenziamenti illegittimi rendendo più precario il lavoro e alienato le simpatie di quei lavoratori che non si sono più sentiti rappresentati da chi avrebbe dovuto invece tutelarli", conclude l'esponente Pd. (Com)