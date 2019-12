Napoli: conferita cittadinanza onoraria al pianista Stefano Bollani

- "Da questa mattina Stefano Bollani è cittadino onorario di Napoli. Il riconoscimento è stato attribuito dal sindaco Luigi de Magistris alla presenza dell'assessore alla cultura Eleonora De Majo". Lo ha reso noto il Comune di Napoli in una nota. Durante la cerimonia, come si legge nel documento, "il musicista ha ricordato la lettera gli scrisse Renato Carosone per indicargli la strada del blues. Con due interventi umoristici i musicisti napoletani Lorenzo Hengeller e Daniele Sepe hanno pronunciato le loro laudationes celebrative, ritornando sui rapporti fra il pianista milanese e la città di Napoli. Dal canto suo Bollani ha menzionato le sue esperienze artistiche con numerosi musicisti ed attori napoletani". La sera del 31 dicembre Stefano Bollani sarà tra i protagonisti del concerto in piazza Plebiscito, dove eseguirà un inedito omaggio musicale a Carosone. (Ren)