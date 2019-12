Metro A: Giannini (Lega), Raggi si vergogni per chiusura contemporanea stazioni Cornelia e Baldo Ubaldi

- "Le fermate metro Cornelia e Baldo degli Ubaldi sono state chiuse entrambe contemporaneamente arrecando un grave danno ai cittadini. Non era più logico effettuare la manutenzione singolarmente lasciando aperta almeno una stazione a turno anziché produrre un doppio disservizio?". È quanto dichiarano, in una nota congiunta, il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, e il coordinatore leghista del XIII Municipio, Angelo Belli. "Oggi - aggiungono - abbiamo portato la stessa Raggi a compiere un sopralluogo da queste parti per dimostrarle tutto il disagio che sta creando questa decisione", sottolineano i due consiglieri che stamane si sono presentati a ridosso delle stazioni interessate con un manichino goliardico raffigurante il volto della sindaca. "Centinaia di migliaia di cittadini anziché essere agevolati nei loro spostamenti, stanno vivendo da mesi un autentico incubo per colpa del traffico congestionato. Non vorremmo che anche queste due stazioni restassero chiuse a tempo 'indeterminato' come sta accadendo con Barberini. La 'vera' Raggi si vergogni per come ha ridotto la nostra città", concludono. (Com)