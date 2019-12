Capodanno: Comune di Monza, ordinanza anti-botti non serve, divieto è sempre in vigore

La Polizia Locale in questi giorni intensificherà i controlli, ma a Monza il divieto di far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere è ormai in vigore tutto l'anno, senza bisogno di specifiche ordinanze. Il divieto di fuochi d'artificio - ricorda una nota del Comune - è infatti previsto nel Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato in Consiglio Comunale lo scorso 18 novembre, ed è ormai in vigore tutto l'anno. "È vietato far scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita", si legge nell'articolo 27 del Regolamento, dedicato all'"Utilizzo di materiali pirotecnici". Fermo restando l'applicazione della normativa penale, l'amministrazione comunale ha deciso di ampliare il divieto prevedendo un'ampia area off-limits, indipendentemente dal criterio di pericolosità dei botti. Si tratta degli spazi pubblici definiti di "particolare interesse" segnalati dall'articolo 6 dello stesso Regolamento: il centro storico, il Parco e la Reggia di Monza, i parchi e i giardini e le aree destinate allo svolgimento di fiere e mercati, le fermate degli autobus e le stazioni ferroviarie, le aree fino a un raggio di 300 metri da musei, scuole, ospedali e istituti di cura. Per il resto della città vale quanto previsto dall'articolo 703 del Codice penale. Per chi viola le disposizioni è prevista una sanzione di cento euro, oltre all'obbligo di cessare l'attività e di risistemare i luoghi eventualmente sporcati o danneggiati.