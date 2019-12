Capodanno: Comune di Monza, ordinanza anti-botti non serve, divieto è sempre in vigore (2)

- "Botti, petardi e fuochi d'artificio sono vietati in tutta la città, tutto l'anno, non solo nella notte di Capodanno. La norma inserita nel Regolamento non è solo un divieto ai botti, ma uno 'strumento' per coinvolgere i cittadini sui temi della tutela della salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, considerato che il livello di polveri sottili nell'aria negli ultimi giorni dell'anno aumenta a causa dei fuochi d'artificio e i botti sono spesso causa di stress e, in alcuni casi, addirittura di morte per animali domestici e selvatici. Insomma, un divieto che è un ulteriore passo verso una maggiore sicurezza dell'intera comunità", spiegano il sindaco Dario Allevi e l'assessore alla Sicurezza Federico Arena. (com)