Giustizia: Giachetti (Iv) e Bernardini (radicali) visiteranno domani carcere Regina Coeli

- Domani 31 dicembre alle 10 il deputato di Italia viva, Roberto Giachetti, e Rita Bernardini del Partito radicale visitereranno il carcere di Regina Coeli di Roma in uno dei periodici sopralluoghi nei vari istituti di detenzione italiani. Una visita, informa Giachetti, per verificare le condizioni dell'istituto di pena romano che, come le altre carceri italiane, "vive le problematiche del sovraffollamento, della cronica carenza di organico della polizia penitenziaria, dello stato di fatiscenza di parti della struttura".(Rin)