Uganda: governo chiederà prestito di 1,8 miliardi di dollari a banche internazionali (2)

- Il ministero prevede per il prossimo anno fiscale una crescita del 6,2 per cento, una prestazione che secondo le stime sarà trainata da una maggior produttività del settore manifatturiero e agricolo, oltre che da investimenti nel settore pubblico e privato, nonché nel commercio regionale e interno. Di recente il governo ha annunciato il progetto di prendere in prestito 600 milioni di euro (661 milioni di dollari) da banche internazionali per colmare un buco nel suo bilancio dell'anno 2019-2020 dopo che le entrate interne sono scese del 9 per cento. Il crescente debito pubblico del paese ha destato preoccupazione: in questo contesto, il Fondo monetario internazionale ha sollecitato le autorità a frenare la politica dei prestiti. (Res)