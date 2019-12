Partecipate: Bugarini-Baglio (Pd), debacle giunta Raggi su gestione e razionalizzazione aziende

- "La delibera di revisione delle aziende partecipate da Roma Capitale non è un mero atto formale". Lo scrivono in una nota i consiglieri capitolini del Pd Valeria Baglio e Giulio Bugarini, dopo aver espresso il voto contrario alla proposta di delibera in commissione bilancio. "La delibera - proseguono - descrive lo stato delle partecipate al 31 Dicembre 2018: oggi è il 30 dicembre 2019 e nonostante la giunta abbia avuto a disposizione un intero anno, viene convocata la commissione bilancio per esprimere il dovuto parere, stamattina alle 9 per poi andare in discussione e approvazione in aula alle 11,30. Tuttavia, il tentativo della maggioranza di derubricare tale atto a dovuto, comprimendo i tempi del confronto in Assemblea Capitolina è clamorosamente fallito per l'assenza dei consiglieri M5s". Secondo i due consiglieri "la debacle dell'amministrazione Raggi sulla gestione e la razionalizzazione e delle aziende partecipate non si può nascondere così. I 6 cda di Ama che si sono dimessi, la mancata approvazione dei bilanci 2017 e 2018, lo stato dello smaltimento dei rifiuti, le difficoltà di Atac a erogare un servizio accettabile, nonché le presumibili difficoltà che emergeranno rispetto al concordato preventivo, la messa in liquidazione della stazione appaltante della metro C, Roma Metropolitane, sono questioni troppo importanti per poter essere evitate convocando il consiglio comunale in fretta e furia il penultimo giorno dell'anno. La sindaca - concludono - come sempre fuori dal mondo reale, vorrebbe far credere di avere pronti dei botti di fine anno, ma i romani sanno bene che le sue polveri sono annacquate da tempo". (Com)