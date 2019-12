Prescrizione: Modena (FI), la furia nella approvazione del 2018 porta i suoi frutti avvelenati

- "Il 5 dicembre dello scorso anno la norma del processo senza fine venne approvata di notte, con la bocciatura di tutti gli emendamenti in commissione Giustizia del Senato. Il 13 dicembre del 2018 il voto finale venne fatto con la fiducia. Una furia immotivata, che non tenne conto di alcun apporto migliorativo, imposta dai 5 stelle". Lo afferma la senatrice Fiammetta Modena, di Forza Italia, membro della commissione Giustizia del Senato. "Neppure le pregiudiziali di costituzionalità vennero prese in esame: oggi sappiamo che i tanti dubbi espressi hanno trovato già conforto in alcune sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale - continua Modena - ma Bonafede continua a non comprendere che la Giustizia non è un campo incolto dove piantare bandierine. Le lungaggini dei processi sono dovute alle disfunzioni degli uffici giudiziari. Deve risolvere questo problema. La superficialità nell'approvazione della legge nel 2018 sta già portando i suoi frutti avvelenati: il ministro deve prenderne atto", conclude Fiammetta Modena.(Rin)