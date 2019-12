Valle d'Aosta: un concorso per valorizzare l'artigianato tradizionale (2)

- Ma c'è di più perché la struttura attività artigianali e di tradizione, in accordo con la Collegiata di Sant’Orso e la Sovrintendenza ai Beni culturali dell’Amministrazione regionale, ha inoltre istituito un tema speciale per la realizzazione di due opere da utilizzare come basamenti per l’urna contenente le reliquie di Sant’Orso e per la statua del Santo. Le indicazioni rispetto alle dimensioni delle due opere da realizzare saranno declinate nel regolamento che verrà in seguito definito. Infine, durante la Mostra-Concorso potranno essere esposti anche manufatti denominati “Art-ernativi” a testimonianza di un artigianato sempre più vivo e rappresentativo nell’attuale panorama artigianale valdostano. (Ren)