Bolivia: governo ad interim, 72 ore a diplomatici Messico e Spagna per lasciare paese (7)

- Le frizioni tra i due paesi si stanno ripercuotendo anche altri ambiti. Il governo boliviano ha annunciato che non parteciperà alla cerimonia di consegna della presidenza pro tempore della Celac (Comunità degli stati latinoamericani e caraibici) al Messico, in risposta alle prove di "inimicizia" del paese nordamericano. La Bolivia, che "valuterà" l'opportunità di rimanere nella Celac, rimprovera al Messico la decisione di aver convocato la cerimonia sul suo territorio, contravvenendo alle consuetudini del'organismo, non dimenticando la decisione di concedere rifugio politico a Morales. "Non parteciperemo perché era la Bolivia che avrebbe dovuto convocare questa riunione e in territorio boliviano. Era quello che ci spettava essendo noi i detentori della presidenza pro tempore. Vedremo se rimanere o allontanarci" dalla Celac, ha detto la ministro degli Esteri Karen Longaric. Al tempo stesso, il ministero degli Esteri censura la "condotta non amichevole del Messico, restio a riconoscere la attuale presidente della Bolivia, Jeanine Anez, e in contraddizione con i principi fondamentale dell'istituto dell'asilo concesso al signor Evo Morales". (Brb)