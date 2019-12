Malesia: digital tax in vigore dal primo gennaio

- In Malesia dal primo gennaio entrerà in vigore la digital tax, l'imposta sulle transazioni operate sulle piattaforme delle compagnie straniere che offrono prodotti e servizi online. Prevista dalla legge di bilancio per il 2019, la misura colpirà l'offerta di software, applicazioni mobili, videogiochi, spazi pubblicitari in rete e beni materiali venduti via web. La digital tax sarà pari al sei per cento del valore del servizio o del bene oggetto della transazione. Da tempo i giganti del web si stanno attrezzando e alcuni di essi hanno già annunciato le modalità di applicazione dell'imposta, che riguarderà i servizi di cloud computing e i software che Google vende alle aziende, l'utilizzo di spazi pubblicitari su Facebook, gli abbonamenti e gli acquisti nel negozio virtuale di PlayStation. (segue) (Fim)