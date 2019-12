Malesia: digital tax in vigore dal primo gennaio (2)

- Ieri il ministero delle Finanze di Kuala Lampour ha rilasciato una dichiarazione per assicurare che verranno prese altre misure per evitare che la digital tax squilibri il mercato penalizzando eccessivamente i clienti delle piattaforme toccate dall'imposta. Nella prima fase di applicazione l'imposta dovrebbe garantire introiti limitati perché in Malesia secondo una rilevazione realizzata nel 2018 dalla locale Autorità per le comunicazioni il ricorso al commercio elettronico da parte dei consumatori è relativamente poco sviluppato. Sempre nell'Asia sud-orientale, nei mesi scorsi l'Indonesia è intervenuta sugli acquisti di beni e servizi digitali offerti da compagnie straniere optando per un'Iva maggiorata. (Fim)