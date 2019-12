Governo: Ronzulli (FI), Istat su calo nascite conferma necessità invertire rotta su politiche famiglia

- "L'Istat certifica un nuovo record negativo di nascite: 439.747 nel 2018, ennesimo minimo storico dall'unità d'Italia". Lo afferma, in una nota, la presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, Licia Ronzulli. "Diminuisce la fecondità e le famiglie sono sempre più piccole. Non si tratta di numeri 'freddi', ma di un bollettino di guerra che conferma quanto esperti e osservatori denunciano da tempo: la nostra società va rapidamente verso l'esaurimento e il combinato disposto tra l'invecchiamento fisiologico e la mancanza di nascite, restituirà ai nostri figli e nostri nipoti un'Italia non più in grado di sostenersi in alcun modo, socialmente ma neanche economicamente", afferma Licia Ronzulli. "Non resta molto tempo - aggiunge - per invertire la rotta e per investire sull'unica vera ricchezza, cioè i figli, sostenendo le famiglie specie quelle numerose economicamente, offrendo loro servizi più completi e, soprattutto, offrendo sicurezza e protezione sociale ai genitori che decidano di mettere al mondo un figlio o più figli. Questa visione è totalmente mancata nell'ultima legge di bilancio, appena approvata dal Parlamento, ma non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta", conclude la parlamentare di Forza Italia.(Com)