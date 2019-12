Russia: ministero Sanità, aspettativa di vita salita a 73,4 anni in primi 10 mesi del 2019

- L'aspettativa di vita media in Russia è aumentata di sei mesi, toccando quota 73,4 anni, nei primi dieci mesi del 2019. Lo ha detto oggi il ministro della Sanità russo Veronika Skvortsova. "Tra i risultati dell'anno, il dato principale che è stato raggiunto è il prolungamento in modo significativo dell'aspettativa di vita dei russi. Secondo i dati dei primi 10 mesi si è toccata quota 73,4 anni, anche se sinora abbiamo solo dei dati preliminari. Si tratta di sei mesi in più rispetto al 2018, grazie ai 29 mila decessi in meno. Speriamo che le cifre migliorino ancora di più una volta che avremo i risultati dell'anno completo", ha dichiarato Skvortsova in un'intervista all’emittente televisiva “Rossija 24”. Inoltre, secondo il ministro, la Russia è riuscita a raggiungere il tasso di mortalità infantile più basso di sempre: 4,8 per mille neonati nati vivi. "Questo è un indicatore che avevamo pianificato di raggiungere solo tra due anni, e quindi siamo felicemente avanti rispetto alle stime”, ha detto Skvortsova. Analogamente, i tassi di mortalità per la maggior parte delle malattie sono diminuiti, nonostante si registri un dato triplicato per quanto concerne i decessi determinati dalla tubercolosi negli ultimi dieci anni. (Rum)