Napoli: maxi sequestro da 750 kg di botti illegali, due denunce

- Gli agenti della polizia municipale di Napoli hanno effettuato due sequestri di fuochi pirotecnici pericolosi in cui sono finiti sotto i sigilli circa 750 chilogrammi di botti. Il primo, nel quale sono finiti sotto sequestro 50 kg di petardi è avvenuto nell'area della bretella di via Caldieri. Gli agenti avevano appreso su un social di un accordo per la vendita, hanno quindi seguito e poi intercettato e fermato un 31enne residente a Foggia, alla guida della sua autovettura colma di fuochi illegali; l'uomo, che avrebbe acquistato i botti a Pianura stava tornandosene in Puglia è stato denunciato. Il secondo sequestro, nell'ambito del quale sono stati apposti sigilli a fuochi dal peso lordo che è stato stimato in circa 700 si è registrato all'interno di un seminterrato di un edificio in zona Ponticelli. Nel deposito, stando a quanto hanno scoperto gli agenti, vi erano decine di scatole con esplodenti tipo batterie e petardi. Denunciato un 30enne. (Ren)