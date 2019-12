India: incendio sotto controllo nel complesso residenziale del premier, probabile corto circuito

- Un incendio di dimensioni contenute è stato segnalato intorno alle 19.25 ora locale nel complesso residenziale del primo ministro dell’India, Narendra Modi, a Nuova Delhi, sulla Lok Kalyan Marg. Nove mezzi dei Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, secondo quanto riferito dal corpo all’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”). L’Ufficio del primo ministro ha dichiarato via Twitter che la probabile causa è un corto circuito e ha precisato che le fiamme, ora sotto controllo, non hanno toccato gli ambienti di residenza o lavoro del premier, ma sono rimaste circoscritte in un’area di accoglienza dello Special protection group (Spg), la forza speciale addetta alla protezione del capo del governo.(Inn)