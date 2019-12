Bilancio Regioni: Liuzzi (M5s), dove governa Lega esercizio provvisorio

- "Salvini prometteva una manovra da 50 miliardi, ma le tre Regioni dove ha vinto la Lega e il centrodestra, Sardegna, Basilicata e Umbria, non sono riuscite ad approvare nemmeno il bilancio regionale e andranno in esercizio provvisorio". Lo scrive su Twitter Mirella Liuzzi, sottosegretario del Movimento 5 Stelle allo Sviluppo economico. (Com)