Cina-Usa: vicepremier cinese Liu a Washington da sabato per firma accordo di "fase uno"

- Il vicepremier della Cina, Liu He, si recherà a Washington alla fine di questa settimana per firmare la prima fase dell'accordo commerciale, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post", che cita una fonte governativa a conoscenza dei fatti. "Il vicepremier Liu ha accettato un invito a guidare una delegazione negli Stati Uniti da questo sabato", ha detto la fonte al giornale. Nella giornata di ieri, lunedì 29 dicembre, il ministero del Commercio cinese ha dichiarato di aver "affrontato in modo proattivo" gli attriti commerciali con gli Stati Uniti quest'anno. È quanto si legge in una nota diffusa dal ministero stesso che ha attuato le decisioni del governo centrale e "ha risolto in modo risoluto gli interessi del paese e delle persone". (segue) (Cip)