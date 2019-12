Cina-Usa: vicepremier cinese Liu a Washington da sabato per firma accordo di "fase uno" (2)

- Nei giorni scorsi, il ministero del Commercio cinese ha dichiarato che la Cina e gli Stati Uniti stanno lavorando alla messa a punto finale delle procedure attuative per l'accordo commerciale di "fase uno" e mantengono le comunicazioni su altre azioni supplementari. Gao Feng, portavoce del ministero, ha affermato che sono in fase di definizione dettagli quali la revisione legale, la traduzione e la revisione dell'accordo preliminare. "Le due squadre negoziali stanno mantenendo stretti contatti sul lavoro di follow-up, inclusa la firma ufficiale dell'accordo", ha affermato Gao. In una telefonata del 20 dicembre, il presidente cinese, Xi Jinping, e l'omologo statunitense, Donald Trump, hanno entrambi affermato che l'accordo economico e commerciale di fase uno ha giovato alla Cina, agli Stati Uniti e al mondo intero. (segue) (Cip)