Cina-Usa: vicepremier cinese Liu a Washington da sabato per firma accordo di "fase uno" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contenuti dell'accordo commerciale di "fase uno" tra Washington e Pechino sono stati illustrati dal rappresentante del Commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer. Pechino ha accettato di aumentare quasi del doppio le proprie importazioni di prodotti agricoli statunitensi nell'arco di due anni, in cambio del blocco dei nuovi dazi sulle merci cinesi che Washington aveva pianificato per il 15 dicembre. Nel 2017 Pechino ha importato prodotti agricoli statunitensi per un totale di 24 miliardi di dollari; l'accordo annunciato venerdì dai negoziatori dei due paesi prevede l'aumento di tale segmento delle importazioni cinesi sino ad un volume di 40 miliardi di dollari, e l'espansione delle importazioni complessive dagli Usa a 200 miliardi di dollari entro un periodo di due anni. (segue) (Cip)