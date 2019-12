Milano: gli auguri di Sala, vado avanti con determinazione, mi giudicherete a fine mandato (2)

- Sala rivendica poi l’attrattività di Milano. “Le imprese straniere che vengono in Italia vengono a Milano, il turismo aumenta, le nostre università vanno splendidamente. Tutto funziona, ma bisogna avere cura anche delle micro-cose”, spiega il sindaco, ribadendo un impegno maggiore per la manutenzione delle strade: “Sulla cura della città e delle strade sento che dobbiamo fare di più”. In conclusione il primo cittadino torna su quelli che definisce “due profondi atti politici” del 2019: la marcia dei seicento sindaci in solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre e la seduta straordinaria del Consiglio comunale per i cinquant'anni dalla strage di piazza Fontana con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Io vado avanti con grande determinazione, con grande dedizione e giudicherete alla fine se sono stato un buon sindaco”, conclude Sala. (Rem)