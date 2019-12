Campania: Malerba (M5s), circumvesuviana, anno di fallimenti De Luca-De Gregorio

- "Una passeggiata sui binari controvento e a temperature al di sotto della media stagionale. E' l'ultima trovata di Eav, in linea con il suo trend, per celebrare l'ultimo anno della gestione fallimentare del duo De Luca-De Gregorio". Lo ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale della Campania del M5s Tommaso Malerba. Nella nota, Malerba ha tuonato: "Un anno caratterizzato da reiterate immagini di pendolari in fuga da convogli in fiamme o in avaria. Turisti e pendolari che, come accaduto questa mattina a Castellammare, sono stati costretti a percorrere i binari a piedi con treni in transito a pochi metri di distanza. Un caso che aggiorna il già disastroso rapporto Pendolaria, che già prima di quanto accaduto stamattina a Castellammare incoronava la circumvesuviana come la peggiore linea d'Italia per trasporto pendolari". Ma non basta, perché Malerba ha aggiunto: "1650 corse soppresse nel primo semestre del 2019, a fronte delle 340 soppressioni in tutto il 2018, ritardi che hanno raggiunto punte di 40-50 minuti e casi di avaria, guasti al motore e di incendi e principi di incendi sulle locomotive saliti a 56, sempre soltanto nei primi sei mesi di quest'anno. Al cospetto di cifre catastrofiche ed episodi drammatici dell'anno peggiore dell'era De Gregorio, è più lecito auspicare alle decine di migliaia di passeggeri della circumvesuviana che il nuovo anno si apra all'insegna di un rinnovamento, il cui primo atto non potrà che essere rappresentato dalle dimissioni del numero uno di Eav". (Ren)