Milano: De Corato, Sala nel saluto di fine anno ignora il tema sicurezza

- L'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota attacca il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che nel video di auguri pubblicato su Facebook "continua a ignorare il problema della sicurezza in città e si limita a sottolineare che per il secondo anno consecutivo Milano risulta essere la città più vivibile per servizi. Peccato che la medesima classifica del Sole 24 Ore metta Milano all'ultimo posto in quanto città più insicura d'Italia". "Credo che un dato così importante meritasse almeno un commento da parte del sindaco, quanto meno per promettere un miglioramento", osserva De Corato. "Come attenzione alle periferie il sindaco – prosegue l'assessore – annuncia lo spostamento di 2.500 impiegati comunali dal centro, come se la sola delocalizzazione del personale fosse sufficiente ad aumentare la vivibilità in Corvetto e in Bovisa e non ci volessero anche maggiori presidi delle forze dell'ordine. E pensare che il suo assessore alla sicurezza nonché vice, Anna Scavuzzo, all'indomani della nomina disse: 'Abbiamo bisogno di fare sentire la presenza in strada non solo della polizia locale, ma anche delle forze dell'ordine e il mio compito oggi è anche quello di rafforzare la sinergia con Questura e Prefettura'. Pur di non parlare di sicurezza, Sala rivendica la correttezza degli aumenti di Atm e dei nuovi divieti dell'area B: insomma fa il maestro delle tre carte".(com)