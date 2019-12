Istat: M5s, dopo 10 anni occupati a livelli pre-crisi, polemiche su Rdc e quota 100 solo strumentali

- "L’Istat oggi certifica che in Italia sono dovuti passare 10 anni per riportare il tasso di occupazione ai livelli pre-crisi: non un dettaglio di poco conto considerato che per recuperare l’emorragia di posti di lavoro innescata dalla crisi economica del 2008 è servita una decade". Lo affermano i senatori del M5s e componenti della commissione Lavoro di Palazzo Madama. "Quindi se qualcuno pensa che il reddito di cittadinanza sia una misura da cancellare e da rivedere perché assistenziale e incapace di creare occupazione, omettendo ad arte che parliamo di uno strumento a regime da poco più di otto mesi, forse farebbe meglio a tacere. Chi sostiene questa tesi per opportunismo politico - proseguono - o è in malafede o ignora che per verificare l’efficacia di uno strumento in economia serve tempo e un’analisi di medio termine. E forse sarebbe più onesto nei confronti di intere generazioni di giovani, che senza il decreto Dignità sarebbero rimaste nel limbo del precariato a vita, ricordare chi c’era alla guida del paese nel 1998 e poi nel 2002 quando si sono aperte le porte al Far West dei contratti precari in Italia senza accompagnare la 'flessibilità' con adeguati strumenti di sostegno al reddito e ricollocazione delle persone nel mercato del lavoro. O quando si è deciso di aumentare i requisiti per la pensione, bloccando il tournover”, aggiungono i senatori M5s. “Con l’introduzione del reddito di cittadinanza - concludono - stiamo costruendo un sistema di politiche attive del lavoro, che non lascia indietro nessuno. Parliamo di una misura di civiltà attesa da decenni che assegna un sostegno economico ai beneficiari, li riqualifica ricollocandoli nel mercato del lavoro e che ha avuto il merito, dati Inps alla mano, in poco più di 8 mesi di ridurre il tasso di povertà del 60%, consentendo a oltre 28 mila persone di trovare un lavoro”.(Com)