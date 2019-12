Roma: senzatetto trovato morto a Tor Bella Monaca, forse ucciso dal freddo

- Il cadavere di un'uomo senza fissa dimora, di età apparente fra i 50 ed i 60 anni, è stato rinvenuto questa mattina intorno alle ore 10,20 nel parcheggio adiacente ad un supermercato in via Amico Aspertini, in zona Tor Bella Monaca, a Roma. Sul luogo del ritrovamento, oltre ai Carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, sono intervenuti anche i medici del 118 e gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale. Sul corpo dell'uomo, privo di documenti, non sono stati trovati al momento segni di violenza. L'uomo potrebbe dunque essere morto a causa del freddo che ha interessato la Capitale nelle ultime ore. Per i rilievi di rito, necessari per accertare la dinamica del decesso, sono giunti sul posto i militari del Nucleo investigativo di Frascati. La salma dell'uomo è stata trasportata obitorio all'ospedale di Tor Vergata ed è a disposizione della procura di Roma.(Rer)