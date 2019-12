Traffico Lombardia: Anas, traffico bloccato su Statale 45 bis per incrocio camion in galleria

- Il traffico lungo la statale 45 bis "Gardesana Occidentale" è provvisoriamente bloccato all'altezza di Gargnano, in provincia di Brescia, a causa di due mezzi pesanti che si sono incrociati all'interno della Galleria d'Acli interrompendo il regolare flusso veicolare in entrambe le direzioni. Lo fa sapere una nota di Anas, aggiungendo che suo personale e le forze dell'ordine sono sul posto per la regolazione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile. (com)