Algeria: leader Msp Makri invita manifestanti a dialogare con presidente Tebboune

- Il presidente del partito islamista algerino Movimento della società per la pace (Msp), Abderrezak Makri, ha fatto appello ai manifestanti del Movimento popolare (Hirak) perché s’impegnino a dialogare con il nuovo presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Nel corso di una conferenza stampa, Makri ha fatto sapere che il Msp considera Tebboune il presidente eletto, “indipendentemente dalle circostanze in cui si sono svolte le elezioni”. “Credo che la presenza di un capo dello Stato civile rimuova i motivi dello scontro, con il Movimento che può adempiere al proprio dovere politico monitorando le attività del governo e del presidente”, ha osservato il leader islamista. Makri ha tuttavia precisato che il Msp si rifiuta di partecipare al governo, il cui successo è in ogni caso “nell'interesse dell’Algeria e di tutti i suoi cittadini”.(Ala)