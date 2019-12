Istat: Calabria (FI), senza visione rischiamo desertificazione demografica

- "L'emergenza demografica italiana è sempre più drammatica: è urgente affrontarla con una visione di prospettiva. Se da un lato serve un serio sostegno alle famiglie, dall'altro è indispensabile rendere l'Italia un Paese vivo sul piano delle opportunità". Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria, commentando i dati Istat. "Misure per la conciliazione tra lavoro e famiglia, riduzione delle tasse, investimenti e interventi per sostenere l'occupazione femminile devono andare di pari passo. Forza Italia - aggiunge Calabria - ha avanzato proposte concrete: dall'introduzione del quoziente familiare all'aumento dell'assegno di natalità e delle detrazioni per ciascun figlio, dalla reintroduzione del beneficio per il servizio di baby sitting per le mamme che rinunciano al congedo parentale fino alla deducibilità dei prodotti per l'infanzia. Senza questi interventi, condanneremo l'Italia alla desertificazione sociale", conclude Calabria. (Com)