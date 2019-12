Agricoltura: Rolfi, erogati 160 milioni di Psr nel 2019, programmazione fondi resti regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo parlando - rimarca - di investimenti che aiutano le nostre aziende a competere sul mercato e a sostenere la filiera agroalimentare che in Italia genera un fatturato di 538,2 miliardi di euro all'anno, che nel 2019 è cresciuta del 3 per cento con un ulteriore tasso di crescita dell'1,4 per cento previsto nel 2020. Tagliare su un settore che genera economia reale è una scelta miope. Chiediamo al Governo italiano di alzare la voce in Europa". Nello specifico, per gli investimenti materiali per le aziende (linea 4 del Psr) nel 2019 in Lombardia sono stati stanziati 48 milioni di euro (prima provincia Mantova con 16,6 milioni di euro, poi Cremona con 8,6 milioni e Brescia con 6,3 milioni). Per i pagamenti agro-climatico-ambientali sono stati pagati 40 milioni di euro: alle aziende agricole della provincia di Pavia sono stati assegnati 18,5 milioni di euro, poi Mantova con 4,7 milioni e Cremona con 4 milioni). Altri 13,7 milioni di euro sono stati investiti per la conversione a biologico delle coltivazioni: le provincie che ne hanno beneficiato di più sono state Pavia (con 5,7 milioni di euro), Brescia (con 2,4 milioni di euro) e Mantova (1,7 milioni). "Ringrazio la direzione agricoltura e l'organismo pagatore regionale - conclude l'assessore Rolfi - per aver efficientato il livello di spesa e il sostegno alle aziende agricole. la produttività va mantenuta e valorizzata, non penalizzata". (com)